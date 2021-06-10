شروط وطريقة إصدار بطاقة الراجحي الرقمية

يعتبر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية من المصارف الرائدة وأبرز البنوك الإسلامية في المملكة، من خلال ما يقدمه من العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أبرز تلك الخدمات إصدار بطاقة الراجحي الرقمية التي لها الكثير من المميزات، وهي مصممة بشكل خاص لإتمام عمليات الشراء من خلال التطبيقات و المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت التي تقبل بطاقات VISA، وذلك ضمن إطار حرص مسؤولي مصرف الراجحي على تقديم كل ما هو مميز وحصري في عالم الخدمات المصرفية، وفي هذه المقالة نستعرض بشكل مفصل طريقة إصدار البطاقة الرقميةمن مصرف الراجحي، والشروط اللازمة للحصول عليها.

بطاقة الراجحي الرقمية

طريقة الحصول على بطاقة الراجحي الرقمية

يمكن لعملاء مصرف الراجحي الآن وبكل يسر وسهولة، الحصول على البطاقة الرقمية الخاصة بالمصرف إلكترونيًا عن طريق التطبيق الخاص بالمصرف، وهو تطبيق الراجحي موبايل، باتباع الخطوات التالية:

بدايةً يجب تحميل تطبيق الراجحي موبايل من خلال المتاجر الإلكترونية وهي جوجل بلاي للهواتف الأندرويد، ومتجر أب ستور للهواتف الأيفون.

وثم تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وبعد ذلك تقديم طلب إصدار بطاقة الراجحي الرقمية.

وفقًا للأنظمة الناظمة للبطاقة الرقمية أن يتم إصدارها بشكل فوري ومن ثم إمكانية استخدامها في التسويق الإلكتروني.

ما هي شروط إصدار بطاقة الراجحي الرقمية ؟

للحصول على البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي لا بد من توفر بعض الشروط التي حددها المصرف لإصدار البطاقة وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاماً.

يجب أن يمتلك المتقدم بالطلب حساب جاري لدى مصرف الراجحي.

توفير صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، أو بطاقة الإقامة للوافد المقيم في المملكة، وعلى أن تكون سارية وقت التقدم بالطلب.

لا يشترط وجوب تقديم موافقة ائتمانية.

ميزات بطاقة الراجحي الرقمية

من تتوفر فيهم شروط الحصول على البطاقة فإن إصدارها يمنح المستفيد عدد من المزايا ومن أبرزها: