شروط وموعد تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لعام 1440 هـ

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإعلان عن توفير عدة وظائف شاغرة للجنسين في جميع مدن المملكة في المجالات (مراقبي مساجد – الدعوة – حراس أمن) ولكن اشترطت عدة شروط كي يتم قبول المتقدم للوظيفة المتاحة بناءً على اللائحة التنفيذية للوزارة، لذلك سنوضح هذه الشروط:

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لعام 1440 هـ

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية، حيث لا تقل درجة النجاح عن ( جيد جداً).

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وأن تكون شهادة التخرج من إحدى الجامعات السعودية المعتمدة من قِبل وزارة التعليم.

أن يكون قد حفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم.

يفضل لقبول المتقدم للوظيفة أن يحصل على الشهادات العُليا.

وظائف مراقبي المساجد

أن يحصل على شهادة إتمام الثانوية العامة.

أن يكون لديه خبرات سابقة في هذا المجال.

وظائف الأمن

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

أن يحصل على شهادة أتمام الثانوية العامة.

يفضل أن يكون لديه خبرات سابقة في هذا المجال.

الشروط العامة للتقدم بإحدى الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

أن يكون المتقدم سواء رجل أو سيدة من أصل سعودي، أي من أبويين سعوديين.

أن يكون متفرغاً للعمل بإحدى الوظائف المطلوبة.

اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

التمتع بحسن السير والسلوك والأخلاق الكريمة، وألا يكون قد سبق له بالحكم عليه أو عليها بإحدى الجرائم المخلة للشرف والأمانة والدين.

ألا يكون قد فصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

موعد التقديم بالوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

بدأ التقديم من يوم الأربعاء الموافق 9/10/1440 هـ، وسينتهي بتاريخ 24/10/1440 هـ.

طريقة التقديم والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

يمكنك تسجيل بياناتك الشخصية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عن طريق تحديد اسم المحافظة المراد العمل بها في المكان المخصص به في عنوان البريد الإلكتروني.

وظائف الدعوة

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وظائف مراقبي المساجد

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وظائف الأمن

[email protected]