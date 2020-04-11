شوق محمد ودايلر في قبضة الشرطة الإماراتية بعد القبض عليهم مساء أمس

قامت الشرطة الإماراتية باعتقال شوق محمد ودايملر في شقة الأخير، حيث نشر الأخير صورة له تجمعه بـ الفاشنيستا الشهيرة شوق وهم يقومون بلعب فيديو، حيث يعتبر دايلر يوتبر كبير يقوم بمتابعته الكثير من المتابعين في الإمارات وبالأخص في عمر المراهقة، وهو مغني راب يقوم بالغناء ولديه انستقرام وسناب شات، وقد قام بنشر العديد من الصور وهو في شقة في مدينة دبي.

أبو طلال الحمراني يكشف تورط شوق محمد ودايلر

القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة "سورية" تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في " الداون تاون" دبي.

يتبع…..

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

كشف الصحفي الكويتي المشهور أبو طلال الحمراني من خلال العديد من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض على شهور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة “سورية” تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في ” الداون تاون” دبي، وقد أضاف على المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص ” المراهقين” يعتبر مغني راب ويوتيوب انستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام ” السورية” لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

يذكر أن الفاشينيستا شوق محمد من مواليد عام 2000 جنسيتها سعودية وتعمل عارضة أزياء سعودية حيث درست المرحلة الثانوية، وقد قامت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحددة قامت بالإفراج عن الفاشونيستا شوق محمد وابن خالة دايلر وصديقهم وذلك بكفالة لحين توقيت القضية.

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