“شوووف”.. تخفيضات هائلة في عروض بنده وهايبر بنده السعودية بمناسبة عيد الأضحى 1440

عروض بنده وهايبر بنده السعودية، تقدمها الشركة في هذه الآونة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت عروض بنده في العيد بنسبة تخفيضات عالية، بهدف جذب المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والتسهيل عليهم في شراء كافة المستلزمات الغذائية والسلع الإستهلاكية.

عروض بنده وهايبر بنده السعودية تصل خصوماتها خلال العيد لـ 50% على معظم المنتجات المتنوعة التي تقدمها، حيث تتوفر متاجر بنده في كافة مدن المملكة العربية السعودية، ونعرض لكم في السطور التالية مجلة عروض بنده وهايبر بنده السعودية والتي تشمل عروض متميزة على الأطعمة والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والفواكه، وايضًا عروض الأجهزة المنزلية الكهربائية بكافة أنواعها.

عروض بنده وهايبر بنده السعودية في العيد

وتسري عروض بنده وهايبر بنده خلال أيام عيد الأضحى المبارك بدءًا من اليوم 8 أغسطس 2019، والذي يوافقه هجريًا 7 ذو الحجة 1440، على أن تستمر العروض حتى يوم 20/8/2019، حيث احتوت مجلة بنده وهايبر بنده على منتجات متنوعة كان أبرزها: حليب مجفف، سكر ناعم، زيت كانولا، شامبو، دجاج ساديا، شوكولاته فيريرو روشيه، بطيخ، رمان، خوخ تركي، توت أزرق، عنب أحمر، فراولة، جزر نوفا؛ إلى غير ذلك من الأطعمة والفواكه واللحوم، نرصدها لكم كالتالي:

جدير بالذكر أن سلسلة بنده وهايبر بنده دائمًا ما تقدم عروضها بشكل دوري ومستمر ومليئة بالتوفير حتى يسارع الكثير من المواطنين لاقتنائها وشرائها حيث يحرص الكثير من متابعى العروض على مطالعة ما تقدمه “بنده” بشكل إسبوعي.