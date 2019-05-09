صرف الدفعة الجديدة 18 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، أن أمس الخميس موعد إيداع دفعة شهر مايو وأنه تم تقديمها يوم واحد فقط هو أمس الخميس الموافق 9 مايو الموافق 4 رمضان 1440، وأضاف الحساب أن ذلك بعد أن وافق يوم 10 مايو يوم الجمعة وهو عطلة رسمية.

الهدف من حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية -الناتجة عن المبادرات المختلفة- على ذوي الدخل المنخفض والمحدود (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة، وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).

رد برنامج حساب المواطن

ويأتي الرد من برنامج حساب المواطن على استفسار جاء بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة 18، وموافقة يوم العاشر من مايو يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة المقبل.

صرف حساب المواطن

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وموعد صرف الدعم للدفعة القادمة 9 مايو».

التسجيل مستمر في الدفعة 19

يستمر تسجيل من يرغب في حساب المواطن الدفعة 19 وتنطبق عليه الشروط لتلقي الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

إجراءات التسجيل في حساب المواطن

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.