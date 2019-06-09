صرف الدفعة الـ 19 من حساب المواطن خلال ساعات .. تعرف على آخر أخبار الدعم

ينتظر المستفيدين من الدعم النقدي من مواطني المملكة العربية السعودية صرف الدفعة الـ 19 من حساب المواطن، والتي من المقرر أن يتم البدء في إيداعها يوم غدا الإثنين الموافق 10 يونيو 2019، وتأتي دفعة شهر يونيو من حساب المواطن بعد أيام قليلة من عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليُمن والبركات، ليساعد الملايين من المستفيدين بالمبالغ النقدية التي يقدمها كدعم لمواجهة الأعباء الاقتصادية على الأسرة السعودية خاصة أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة من المواطنين السعوديين والذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق التي حددها نظام حساب المواطن لصرف الدعم النقدي.

صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

وتقدم الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العمل السعودية برنامج حساب المواطن لتقدم الدعم النقدي للمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الدعم، في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ويتكلف مبلغ الدعم قيمة شهرية تتجاوز المليارات والتي تتكفل بها المملكة بالكامل، ويمكنك الإطلاع على قيمة الدعم من خلال هذا الرابط، هنا.

التقديم في الدفعة رقم 20 من حساب المواطن دفعة شهر يوليو 2019

وقد أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التقديم للدفعة رقم 20 من حساب المواطن مستمر حتى يوم غدا الإثنين 10 يونيو، على موقع البرنامج من خلال الرابط هنا، بشرط استيفاء المتقدم لشروط الأهلية.

حساب المواطن يوضح طريقة حذف مخصص حافز

وفي سؤال تم طرحه على خدمة العملاء من قبل احد المواطنين حول كيفية حذف مخصص حافز من خلال التطبيق المخصص للبرنامج، جاء رد حساب المواطن بأن الخطوات المطلوبة لذلك هي الدخول على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم بعدها يتم الدخول على الإفصاح عن الدخل، ثم الإجراءات ثم حذف الدخل، وأخيرا الضغط على حفظ.