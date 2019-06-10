نتابع معكم زوارنا اليوم الإثنين الموافق 10//2019 مع بداية صباح اليوم يشهد الكثيرين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية إيداع الدفعة 19 من برنامج حساب المواطن السعودي الذي يعمل على تقديم العون لكل مواطن قام بالتسجيل في البرنامج للاستفادة من برنامج حساب المواطن ويستحق الدعم، ويعمل نظام برنامج حساب المواطن على اختيار فئة محدودة من المواطنين عقب تقديم بياناتهم الاجتماعية وفي حال وقع الاختيار على المواطن صاحب الأهلية يتم تسجيله مباشرة ضمن مستفيدي من برنامج حساب المواطن السعودي ويتم صرف الدفعة الشهرية له كما هو معتاد.

برنامج حساب المواطن السعودي الدفعة 19

ويقوم برنامج حساب المواطن السعودي يوم 10 في الشهر بإيداع أموال دعم المواطنين مع ألي ساعات صباح اليوم ويتم إعلان ذلك رسميا عبر الصفحة الخاصة لحساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر والذي يتابعه الكثير والكثير من مستحقي العم لمعرفة حال نزول صرف دعم حساب المواطن السعودي.