 التخطي إلى المحتوى

“الآن” صرف الدفعة 19 حساب المواطن 1441 قم بالتسجيل في الدفعة 20 اليوم قبل غلق باب التسجيل

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
“الآن” صرف الدفعة 19 حساب المواطن 1441 قم بالتسجيل في الدفعة 20 اليوم قبل غلق باب التسجيل

بدأ اليوم صرف الدفعة 19 حساب المواطن الموافق 10 يونيو 2019، حيث ترقب المستفيدون صرف الدفعة التاسعة عشر حساب المواطن بفراغ الصبر، وقد تم الإعلان من الحساب الرسمي لحساب المواطن علي تويتر علي أن اليوم هو موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن وايضا آخر موعد تسجيل الدرفة 20 حساب المواطن دفعة يوليو القادم، والآن نتابع معكم المزيد حول صرف الدفعة التاسعة عشر وشروط الأهلية في حساب المواطن، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

حساب المواطن هو أحد البرامج السعودية الحكومية التي تسعى إلي دعم الأسر ذات الدخل المتوسط، وذلك لمساندتهم امام اعباء الحياة وغلاء الأسعار، ويقوم حساب المواطن بتقديم دعم حساب المواطن كل شهر ميلادي، ويجب علي المستلم أم يكون مستوفي شروط أهلية حساب المواطن قبل التقديم.

صرف الدفعة 19 حساب المواطن

بدأ البرنامج بالفعل في صرف الدفعة 19 حساب المواطن 1441، وهي دفعة شهر يونيو الجاري، والجدير بالذكر أن صرف الدفعة 19 حساب المواطن مفتوح حتي نهاية اليوم 10 يونيو الموافق 7 شوال، ثم يقوم البرانامج بتلقي الاعتراض علي الدفعة 19 حساب المواطن.

صرف الدفعة 19 حساب المواطن 1441 قم بالتسجيل في الدفعة 20 اليوم قبل غلق باب التسجيل شروط أهلية حساب المواطن
صرف الدفعة 19 حساب المواطن 1441 قم بالتسجيل في الدفعة 20 اليوم قبل غلق باب التسجيل شروط أهلية حساب المواطن

تابع ايضا

تسجيل الدفعة 20 حساب المواطن

يجب أن يتم تسجيل الدفعة 20 حساب المواطن اليوم بحد أقصى، حيث أن اليوم هو موعد إغلاق باب تسجيل الدفعة العشرون دفعة شهر يوليو.

شروط أهلية حساب المواطن

  • يجب أن يكون المتقدم مستوفي شروط اهلية حساب المواطن، والتي تشتمل علي:
  • المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية غير حامل لأي جنسية أخري
  • مقيم داخل الأراضي السعودية ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم خلال العام الماضي
  • دعم غير السعوديين يشمل حاملي بطاقة التنقل، أرملة سعودي مع أبنائها، أو زوجة سعودي أجنبية، أو أجنبي متزوج من سعودية، أو مطلقة مواطن سعودي مع أبنائها.

يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات وسنوافيكم بالإجابة في اسرع وقت ممكن، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار السعودية.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.