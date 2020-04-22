لمستفيدي مقطوعة الضمان.. ساعات وتٌصرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1441

يومياً تجري عمليات بحث كبيرة على موعد صرف المساعدة المقطوعة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يرغب المواطنين في معرفة أسماء المستفيدين من دفعة هذا الشهر من الضمان الاجتماعي، وتسعى وزارة الموارد البشرية السعودية إلى سرعة إيداع المقطوعة، حتى يتمكن المستفيدون والمستفيدات من شراء مستلزمات الشهر الفضيل، وتحاول كذلك الوزارة جاهدة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأقل دخلاً في المملكة والأكثر تضرراً وخاصة من الأزمة الحالية مع انتشار وباء الكورونا.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل 1441

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية أو وزارة العمل سابقاً أودعت الشهر دفعة المساعدة المقطوعة لشهر شعبان في يوم 1 شعبان الحالي، وجاء تفاصيلها كالتالي: إجمالي المبلغ وصل إلى 2 مليار ريال سعودي، تم إيداع 1,421,916,813 ريال للمعاشات الضمانية، وصرف مساعدات نقدية من أجل الغذاء بقيمة 194,641,020 ريال، ووفرت الوزارة 348,990,000 ريال بدل غلاء المعيشة، وكذلك تقوم وزارة الموارد بسداد جزء من فواتير الكهرباء وتم إيداع مبلغ 103,756,742 لهذا الغرض.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، ووصل عدد الاستعلامات عن المقطوعة خلال أآخر 30 يوم قرابة 800 ألف مرة، الجدير بالذكر أنه للحصول على المساعدات يجب توافر بعض الشروط التي تؤهل المستفيد من الحصول على الدعم، ومنها عوامل خاصة بالسن مثل تجاوز سن المتقدم 35 عاماً، وعوامل خاصة بالحالة الاجتماعية والمالية، وتتمثل في عدم امتلاك سجلات تجارية للمتقدم، حيث تولي الوزارة الأولوية للأسر الأكثر حاجة للحصول على المساعدات المقطوعة.