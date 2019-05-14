صرف المقطوعة 1440 برقم الطلب إلكترونياً رابط وزارة العمل والتنمية السعودية

نتابع توقع صرف المقطوعة لشهر رمضان 1440، وموعد صرف مبلغ المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهناك طبقة كبيرة من الشعب السعودي يترقبون نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية لهذا الشهر 1440، والتي تعد مصدر دخل للكثير من المواطنين السعوديين ذوي الطبقة المحدودة الذين ليس لديهم دخل ثابت ولا قدرة لهم على تكبد غلاء المعيشة، لهذا قررت وكالة الضمان الاجتماعي السعودية أن تقوم بمنح هذه الأسر محدودة الدخل مساعدة حتى تكفل لهم حياة كريمة.

توقع صرف المساعدة المقطوعة إلكترونياً

عانت الكثير من الأسر خاصة الطبقة المحدودة الدخل في المملكة العربية السعودية من سوء في الأحوال المعيشية وعدم القدرة على تغطية مصاريفهم ومصاريف عائلاتهم خاصةً في ظل ما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية ورفع للدعم ترتب عليه ارتفاع في الأسعار، ففي ظل هذا الارتفاع قدمت وزارة العمل والتنمية يد العون لهم في محاولة منها لتطوير من مستوى معيشتهم، وأطلقت برنامج المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم الطلب لمستفيدي الضمان.

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المقطوعة إلكترونياً برقم الطلب أو رقم السجل المدني، وذلك عبر تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية بوزارة العمل واختيار خدمات استعلامات الضمان، وكتابة البيانات المطلوبة عن المستعلم في الخانات الفارغة وإدخال كود التحقق المرئي على الصفحة والضغط على استعلام مقطوعة الضمان 1440.

موقع وزارة العمل والتنمية الخدمات الالكترونية

يستفيد من مبالغ المساعدات المقطوعة فئات معينة من المجتمع السعودي كما هو معروف، وطبقاً للشروط التي حددتها وكالة الضمان الاجتماعي، وهم الأيتام الذي توفى عنهم والده، مجهول الأب والأم، المطلقات والأرامل والسيدات التي هجرها زوجها دون طلاق، أسرة المدمنين، كبار السن العاجزين عن العمل وأصحاب الإعاقات سواء دائم أو مؤقت.

أفاد الموقع الرسمي بوزارة العمل السعودية، بأن موعد توقع صرف المقطوعة برقم الطلب لهذا الشهر سوف يكون في غضون الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صرف معونة رمضان 1440 لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.