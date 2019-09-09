صرف حساب المواطن الدفعة 22 خلال ساعات بعد تخوفات المستفيدين







تخوف العديد من المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن بعدما أشيع أن تحديث البيانات تؤثر على صرف الدعم وأن تغيير الآيبان سوف يتسبب في مشكلة خلال عملية الصرف للمستفيدين من دعم حساب المواطن، ورد حساب المواطن على هذه التخوفات بما يلي.







موعد صرف حساب المواطن

ومن جانبه أكد برنامج حساب المواطن أن موعد صرف دعم حساب المواطن سيكون في موعده المحدد وهو العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية فسوف يتم تقديمه يوما أو يومين أو تأخيره يوما، وذلك للدفعة الـ22 من حساب المواطن في 10 سبتمبر، كما بين حساب المواطن أن التسجيل مستمر في الدفعة 23 حتى إيداع الدعم لمستفيديه في الدفعة الحالية.







حساب المواطن يوضح مدى تأثر صرف الدعم بتحديث البيانات

وأكد برنامج حساب المواطن في بيانه أن تحديث البيانات وتغيير الآيبان لا يكون لهما أي تأثير على صرف الدعم للمستفيدين في حال أن الشخص المستفيد مستوف للشروط ومستحقا للدعم.







حساب المواطن يوجه المستفيدين

أما عن حلول أي تغييرات على البيانات الموجودة في حسابات المستفيدين فإن طرأ أي تغيير فعلى المستفيد التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه وما طرأ من تعديل على البيانات حتى يتم دراستها والتحقق من صحتها ودراسة مدى استحقاقه مرة أخرى.