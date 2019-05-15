صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. استعلم عنها الآن

أعلنت وزارة العمل إيداع معونة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، وبدء إيداع معونة الضمان في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية، والتي يمكن الاستعلام عنها من خدمات وكالة الضمان على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الدخول على الحساب البنكي أو المصرفي للمستفيد، والتأكد من إيداع المعونة الرمضانية أو مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في حسابات المستفيدين.

ترق الآلاف من مستفيدي ومستفيدات برامج الضمان الاجتماعي في المملكة، موعد صرف معونة الضمان لشهر رمضان المبارك، والتي أتت بتوجيهات ملكية صادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وفق ما صرح به واعلنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي، واكد البعض نزول مبلغ معونة رمضان 1440 في حساباتهم بالفعل، فيما يمكن الدخول على الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن الضمان الاجتماعي الآن.

إيداع معونة الضمان 1440

يصل مبلغ العائل في معونة الضمان الاجتماعي 1440 لحوالي 1000 ريال، فيما يتحصل التابع من أسرة العائل على مبلغ قدره 500 ريال، وهي التصريحات التي تحدثت عنها عدة مصادر مطلعة، لحين نشر البيان الرسمي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعي خلال ساعة لاحقة اليوم أو غداً، بعج البدء في صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1440.

شرح طريقة الاستعلام عن الضمان، ويجب التنويه عن أن إجمالي مبالغ المكرمة الملكية لمستفيدي ومستفيدات المعاشات الضمانية بلغ 1.8 مليار ريال، وتم تبكير موعد الصرف لها كي يستطيع المستفيد أو المستفيدة من تلك المساعدات، تدبير احتياجاتهم خلال الشهر الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك.