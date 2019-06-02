ننشر موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2019/1440 بالسعودية هذا الموعد الذي ينتظره الجميع للمشاركة في الصلاة بجوامع ومساجد وساحات العاصمة السعودية، هذا وقد تجهزت الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد 2019 وكل أفراد الأسرة السعودية والمقيمين بمدينة الرياض، حيث تم عمل كل عمليات الصيانة بالجوامع، وتم تزويدها بالفرش الجديد، وتجهيز مكبرات الصوت لخطبة العيد، وعُلقت الزينة، تعبيرا عن الفرحة الغامرة باستقبال تلك الأيام المباركة، هذا وتكون صلاة العيد عنوان الفرحة الحقيقي، حيث تعلو السعادة والبهجة وجوه الجميع.

موعد أول أيام عيد الفطر 2019 بالسعودية

طبقا للحسابات الفلكية، سوف يكون عدد أيام شهر رمضان 1440 بالسعودية هذا العام “29 يوما”، أي سيكون الشهر الفضيل غير كامل العدة، وأخر أيامه سيكون يوم الإثنين 3 يونيو 2019، وفلكيا سوف يكون أول أيام عيد الفطر بالرياض وكل السعودية وغرة شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، هذا وسوف تكون صلاة العيد في صباح أول أيام عيد الفطر وغرة شوال يوم الثلاثاء.



صلاة العيد في الرياض 2019/1440 بالسعودية

تُنظم أمانة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية، مئات الفعاليات خلال عيد الفطر 2019، وتم توزيع تلك الفعاليات في كل مناطق الرياض، حيث من المرتقب أن تنال تلك الفعاليات اعجاب الجميع من المواطنين والمقيمين والزائرين للمدينة.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض الساعة 5.18 صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

كل عام وأنتم بخير.