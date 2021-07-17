صلاة عيد الأضحى في السعودية.. تعرف على الموعد في الرياض وجدة والدمام وبريدة والمدينة 1442/2021

موعد صلاة عيد الأضحى 1442/2021 هو الموعد المرتقب من الجميع في كل المدن السعودية حيث تمثل تلك الصلاة العنوان الحقيقي للسعادة خلال تلك الأيام المباركة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة العيد في الرياض وجدة والدمام وبريدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، هذا ويتزامن مع أيام عيد الأضحى موسم مناسك الحج، الفريضة الخامسة من فرائض الإسلام، حيث اقتصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين بأعداد محددة.

موعد عيد الأضحى في السعودية 1442/2021

كان شهر ذي القعدة 1442 هذا العام كامل العدة وانتهى عن 30 يومًا، وبدأ شهر ذي الحجة 1442 الكريم في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 11 يوليو 2021، يوم الإثنين 19 يوليو هو يوم وقفة عرفات أهم أيام السنة، على حين سوف يكون موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، إجازة العيد في السعودية سوف تكون مناسبة لقضاء عطلة سياحية لمن لم يشارك في الحج، هذا ويبحث الجميع عن قضاء عطلة سياحية داخلية في السعودية، أو التوجة للسياحة في أوروبا وأمريكا أو جنوب شرق آسيا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442/2021

يتزامن عيد الأضحى هذا العام في السعودية مع موسم الصيف، حيث من المرتقب أن يكون الجميع عند الموعد للمشاركة في الصلاة وسماع خطبة العيد والمشاركة في تكبيرات العيد التي يترقبها الجميع، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الرياض سوف تكون عند الساعة 5.36 صباح الثلاثاء، هذا ويجب أن يتخذ الجميع كافة الإجراءات الاحترازية عند المشاركة في الصلاة.