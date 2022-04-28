صلاة عيد الفطر 2022 محافظة رأس تنورة بالسعودية.. تعرف على الموعد وأسماء الجوامع والمصليات 1443
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عن تفاصيل صلاة عيد الفطر 2022-1443 في محافظة رأس تنورة، وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل واقتراب موعد بداية عيد الفطر السعيد.
موعد صلاة عيد الفطر 2022 رأس تنورة السعودية
- أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر في السعودية سوف يكون يوم الإثنين 2 مايو 2022.
- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة رأس تنورة عند الساعة 5.16 صباح يوم الإثنين.
- حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالدمام إدارة المساجد 9 جوامع ومصلى لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.
- هذا وسوف تكون الجوامع والمصلى في أبهى صورة خلال الصلاة لاستقبال الجميع من سكان محافظة رأس تنورة.