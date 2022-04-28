صلاة عيد الفطر 2022 محافظة رأس تنورة بالسعودية.. تعرف على الموعد وأسماء الجوامع والمصليات 1443

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر رأس تنورة السعودية موعد صلاة عيد الفطر رأس تنورة السعودية

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عن تفاصيل صلاة عيد الفطر 2022-1443 في محافظة رأس تنورة، وذلك بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل واقتراب موعد بداية عيد الفطر السعيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 رأس تنورة السعودية

  • أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر في السعودية سوف يكون يوم الإثنين 2 مايو 2022.
  • موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة رأس تنورة عند الساعة 5.16 صباح يوم الإثنين.
  • حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالدمام إدارة المساجد 9 جوامع ومصلى لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.
  • هذا وسوف تكون الجوامع والمصلى في أبهى صورة خلال الصلاة لاستقبال الجميع من سكان محافظة رأس تنورة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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