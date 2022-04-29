صلاة عيد الفطر 2022-1443.. تعرف على الموعد في الطائف

يترقب الجميع في الطائف بداية عيد الفطر السعيد بالمملكة العربية السعودية 2022-1443 بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف، حيث يحرص الجميع في الطائف على أداء صلاة العيد والمشاركة في تكبيراتها التي ينتظرها الجميع من العام للآخر، والاستماع إلى الخطبة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الطائف

يوم رؤية هلال شهر شوال 1443 في السعودية سيكون يوم السبت 30 أبريل، وبحسب تأكيدات الفلكيين، لن يظهر هلال شوال مساء السبت، ليكون يوم الأحد 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان (يأتي كامل العدة)، ليكون أول شوال وعيد الفطر في السعودية يوم الإثنين 2 مايو، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف عند الساعة 6 صباح يوم الإثنين.

