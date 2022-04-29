صلاة عيد الفطر 2022-1443.. تعرف على الموعد في تبوك وأسماء الجوامع التي تُقام فيها

اقترب شهر الفضل من الله شهر رمضان من نهايته ليبدأ من بعده شهر شوال والعيد السعيد في السعودية وكل العالم الإسلامي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في مدينة تبوك السعودية وأماكن وعناوين جوامع تبوك التي تستشيف الصلاة، حيث يستعد الجميع في تبوك الآن لأداء صلاة العيد والمشاركة في التكبيرات والاستماع لخطبتها.

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في جوامع تبوك

من المرتقب، أن تتطابق نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال مع الحسابات الفلكية، التي تؤكد أن شهر رمضان الفضيل ينتهي كامل العدة (30 يومًا) ليكون آخر أيامه يوم الأحد 1 مايو 2022، وأول ايام عيد الفطر السعيد وغرة شوال في السعودية يوم الإثنين 2 مايو، موعد صلاة عيد الفطر في تبوك عند الساعة 6.08 صباح يوم الإثنين.







