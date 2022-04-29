صلاة عيد الفطر 2022-1443 في عرعر.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات والجوامع

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بمنطقة الحدود الشمالية عن قائمة مصليات وجوامع صلاة عيد الفطر في محافظة عرعر 2022-1443 قبل ساعات قليلة من نهاية شهر رمضان الفضيل وبداية شهر شوال الكريم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد 2022 في محافظة عرعر وأماكن المصليات والجوامع التي تستضيف المصلين، هذا وتعبر صلاة العيد عن الفرحة الحقيقية لقدوم تلك المناسبة العظيمة.

موعد صلاة عيد الفطر في عرعر 2022-1443

تؤكد الحسابات الفلكية ان آخر أيام شهر رمضان 1443 في السعودية سوف يكون يوم الأحد 1 مايو 2022 وينتهي الشهر الفضيل عن 30 يومًا كامل العدة، ليكون أول أيام عيد الفطر في السعودية يوم الإثنين 2 مايو 2022، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة عرعر عند الساعة 5.45 من صباح يوم الإثنين.

