صلاة عيد الفطر 2022-1443 في محافظة الدلم.. تعرف على الموعد وأماكن وأسماء الجوامع

أُعلن رسميًأ عن أسماء الجوامع التي تستضيف صلاة عيد الفطر 2022-1443 في محافظة الدلم السعودية وذلك في تعميم صادر من إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في الدلم 2022 وأماكن الجوامع، هذا وتحرص كل الأسر في محافظة الدلم على المشاركة في صلاة العيد، لما تُمثله من فرحة حقيقية احتفالا بتلك الأيام المباركة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الدلم

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر رمضان 1443 في السعودية ينتهي يوم الأحد 1 مايو 2022 عن 30 يومًا (كامل العدة)، وأن غرة شهر شول وبداية عيد الفطر يوم الإثنين 2 مايو 2022، موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الدلم 2022 سوف تكون عند الساعة 5.30 صباح يوم الإثنين.

