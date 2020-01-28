صلاحية الاقامة تعرف على كيفية الاستعلام وما هي عقوبة عدم تجديد الاقامة

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورح بعض ما يجب أن يتذكره المواطنين في المملكة من كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة، حيث يرغب الكثير من الوافدين في المملكة الاستعلام والفحص عن موعد وما هي الإجراءات الصحيحة من أجل العمل على تجديد الاقامة في موعدها وعدم التعرض للعقوبة المالية التي يتم فرضها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات السعودية، حيث تعمل المملكة على تقديم العديد من المميزات للوافدين إليها بفرض الاقامة أو العمل أو حتى الزيارة، وتسعى المملكة إلى العمل على التطوير من ذاتها بشكل مستمر من أجل أن تكون في مقدمة الدول في العالم.

صلاحية الاقامة الاستعلام من خلال ابشر

يمكن لكافة المواطنين الوافدين في المملكة الاستعلام والفحص من خلال بوابة أبشر الإلكترونية من أجل عدم التعرض للعقوبة المالية التي تفرضها وزارة الداخلية، حيث يريد المواطنين الوافدين الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية من أجل الاستمتاع بالمميزات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الحاصلين على هوية مقيم.

عقوبة عدم تجديد الاقامة

أقرت وزارة الداخلية العديد من العقوبات التي قد فرضتها علي المواطنين الذين لا يقومون بتجديد الاقامة ومن أبرز تلك العقوبات ما يلي :-