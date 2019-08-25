نتابع معكم أسماء ضيوف برنامج الدوري مع وليد اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 حيث يستضيف الإعلامي الرياضي المتميز وليد الفرج يوميا مجموعة من الضيوف على البرنامج، وبدأ بث برنامج الدوري مع وليد من يوم 22 أغسطس 2019 في نفس يوم بداية الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، القناة الناقلة لبرنامج الدوري مع وليد هي قناة sbc الفضائية السعودية المفتوحة مجانا، يقدم البرنامج تغطية كاملة لكرة القدم السعودية، وكل مباريات الدوري، ومباريات المنتخب ومباريات الأندية السعودية في آسيا.

موعد عرض برنامج وليد الفراج على قناة إس بي سي السعودية الفضائية عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، مواعيد اعادة حلقات البرنامج فيوجد موعدين للإعادة، الموعد الأول عند الساعة 2 فجرا وموعد لإعادة الثاني عند الساعة 3 عصرا، يحظى برنامج الدوري مع وليد بنسب مشاهدة مرتفعة وكبيرة جدا من جماهير كرة القدم السعودية، وكل المهتمين بالدوري السعودي.

أسماء ضيوف برنامج الدوري مع وليد اليوم الأحد 25 أغسطس 2019

يستضيف وليد الفراج يوميا مجموعة من أفضل المحللين في الوسط الكروي الرياضي السعودي، إلى جانب الكثير من نجوم كرة القدم السعودية، وأيضا فقرة المستشار التحكيمي، أسماء ضيوف برنامج الدوري مع وليد اليوم هم:

خالد القحطاني.

ماجد الفهمي.

المستشار التحكيمي فهد المرداسي.