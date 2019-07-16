طباعة التأشيرة من مساند – كيفية استخراج تأشيرة إلكترونياً لاستقدام عمالة منزلية عبر مساند

طباعة التأشيرة من مساند من أجل استقدام عمالة منزلية تساعد في إنهاء أعمال المنزل، حيث يوفر موقع مساند استقدام العمالة المنزلية استخراج التأشيرة إلكترونياً، من أجل تسهيل الأمور على المواطنين الذين يبحثون عن خادمات للعمل لديهم، وذلك من خلال مساند تسجيل الدخول، وتمن ضمن إجراءات استقدام العمالة المنزلية استخراج التأشيرات والتي تضم أيضاً إصدار تأشيرة سائق خاص وذلك من خلال رابط مساند تسجيل الدخول..كيفية استخراج تأشيرة سائق خاص إلكترونياً عبر مساند للاستقدام، وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال الربط يمكن استعلام مكاتب العمل.

كيفية استخراج تأشيرة عمالة منزلية إلكترونياً من مساند

هناك بعض المعايير والضوابط من أجل استخراج تأشيرة عمالة منزلية وهي على النحو التالي:-

سداد رسوم التأشيرة وقيمتها 2000 ريال من خلال سداد أو الصراف الآلي.

يجب عليك قبل تقديم الطلب التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية وذلك عبر رابط طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يجب تعريف الراتب أو إرفاق كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور.

أما عن خطوات استقدام الخادمات عبر مساند فهي كالتالي:-

الدخول على رابط موقع مساند

ثم اضغط على تسجيل الدخول وحدد نوع المستخدم سواء(فرد – مكاتب استقدام)، ثم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

عليك الضغط على خدمة تأشيرات العمالة المنزلية ومنها ثم اختيار طلب إصدار تأشيرة.

سوف يعرض أمامك بعض الأسئلة عليك القيام بالإدلاء بجميع المعلومات التي تخص( دفع الرسوم، هل أنت مسجل في التأمينات ؟، الحالة الوظيفية، نوع المقدرة المالية).

ثم يتطلب منك رفع المستندات التي تثبت ذلك.

النقر على إقرار التعهد بصحة البيانات التي قمت بإدخالها.

وأخيراً الضغط على تقديم الطلب.

طباعة التأشيرة من مساند