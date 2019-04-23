نقدم لكم طباعة تصريح الحج من خلال بوابة أبشر السعودي عن طريق شبكة الأنترنت ، حيث أوضحت وزارة الداخلية السعودية علي موقعها الالكتروني كافة التفاصيل المتعلقة استخراج تصريح الحج للسعوديين والمقيمين بالأراضي الحجازية، فكما نعلم جميعا بانه يلزم علي جميع المسلمين والمسلمات وكما هو معروف أنه لا يستطيع مسلم أو مسلمة دخول مكة المكرمة بدون إصدار تصريح حج للسعوديين والمقيمين وأيضا لا يمكن أتمام مناسك الحج والعمرة إلا بدونها حيث سهلت أدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية جميع التسهيلات عن طريق زيارة موقع أبشر الالكتروني وذلك من اجل أن يوفر علي جميع المواطنين والمواطنات أصدار أو تجديد تصريح الحج بشكل إلكتروني.

تعتبر خدمة طباعة تصريح الحج من اهم الأشياء التي يلزم علي حملة الحج استخراجها لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج وذلك حتي يستطيعوا دخول السعودية بكل سهولة، حيث يمكن لمدير الحملة الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، عن طريق الرابط الموضح لكم بأسفل هذه المقالة، وذلك من اجل استخراج تصاريح الحج لحجاج بيت الله الحرام دون داعي الذهاب لمصلحة الجوازات وطول الانتظار أمامها وإنفاق الكثير من المال سدى خاصة مع هذا التقدم التي تحرزه المملكة في هذه الخدمات التي تقدمها للحجاج أصبح طباعة تصريح الحج أكثر سهولة من ذي قبل عن طريق موقع خدمات أبشر التي تقدمه السعودية مؤخرا.

خطوات تسجيل من أجل الحصول على تصريح الحج

• تعبئة نموذج طلب تصريح حج.

• أحضار صورتين شخصية 4*6 ملونة.

• الحصول علي أذن تصريح السفر من مكتب العمل وموثق.

• يقدم جواز السفر إذا كان الشخص المتقدم مواطن سعودي وبطاقة الإقامة إذا كان الشخص مقيم بالسعودية.

• تقديم شهادة صحية تشمل فصيلة الدم والتطعيم ضد الحمى الشوكية.

بعد تقديم هذه الأوراق والتقارير المستوفية للشروط يمكن الشخص المقدم على الحج الحصول على تصريح الحج الخاص به بعد استيفاء الشروط.

طريقة طباعة تصريح الحج

عن طريق الدخول الموقع وزارة الداخلية السعودية من بوابة أبشر الإلكترونية .

. يتوجه الحاج إلى خانة الاستعلامات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار تصريح الحج.

ثم تدخل صفحة مطلوب من الحاج فيها تسجيل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد والرمز المرئي.

وعند كتابة هذه البيانات ستظهر نتيجة الاستعلام.

وعند الطباعة يظهر تصريح الحج مدون به جميع المعلومات التي تشمل اسم الحاج بالكامل ورقم الهوية الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة واسم الحملة ورقم الحملة، علما بانه يلزم علي الحاج توافر هذه الأوراق معه عند المرور من الحواجز الأمنية التابعة لحدود السعودية، وختاما قد نكون قد انتهينا من شرح طباعة تصريح الحج خطوة بخطوة تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.

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