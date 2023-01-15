طرق الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2023

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2023، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة عن موعد إعلان النتائج ، حيث حددت الهيئة اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 موعد رسمياً للإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين عبر موقعها الإلكتروني. وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية.

ثلاث طرق لمعرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 2023:-

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بأنها قامت برفع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين على أكثر من موقع إلكتروني، وأيضاً عير تطبيق توكلنا، حيث يمكن للسادة المعلمين التعرف على النتائج من خلال الطرق الآتية:-

من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، حيث سيتم إرسال النتائج على رقم الهاتف المسجل في ملف المتقدم.

عبر الدخول على المركز الوطني للقياس.

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يقوم بإصدار الرخص المهنية.

عبر تطبيق توكلنا حيث يمكن معرفة النتائج من خلال تطبيق توكلنا خدمات ثم الدخول على لوحة البيانات ثم نتائج قياس.

الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات:-

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدرجة التي يجب أن يحصل عليها المعلم أو المعلمة، لاجتياز اختبار الرخصة المهنية، حيث يجب أن يحصل المعلم أو المعلم على 50 درجة كحد أدني لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

كذلك فإن كل مستوى من مستويات الرخصة المهنية للمعلمين، يتطلب أن يكون المعلم أو المعلمة حاصل على الحد الأدنى للدرجة التي يجب أن يحققها في كلا الاختبارين.

مراتب اجتياز الرخصة المهنية والدرجات الواجب الحصول عليها:-

أضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن مراتب اجتياز الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين والدرجات التي يجب أن يحصل عليها المعلم أو المعلمة لاجتيازها، تشتمل على ثلاث مراتب هي:-