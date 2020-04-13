طريقة إستخراج تصاريح التنقل خلال منع التجوال عبر رابط بوابة بلدي

إستخراج تصاريح التنقل خلال منع التجوال، حيث أعلن اليوم وزير الشؤون البلدية والقروية “ماجد الحقيل” اليوم عن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية، وذلك للعاملين في الأنشطة المستثناة في مدينة الرياض وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية بتسهيل تنقل منسوبي القطاعات الحيوية المستثناة من قرار منع التجوال في المملكة من خلال اعتماد نموذج موحد للعمل فيما تتولى كل جهة حكومية إصدار تصاريح التنقل الخاص بمنسوبيها للذين تتطلب الحاجة الضرورية فقط.

كما صرحت وزارة الداخلية أن هذا القرار يتعلق فقط بالعاملين في المصالح والمنشآت المستثناة، وبالنسبة للعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة لنقل فيكفي التصريح للسائق على ان يشمل التصريح عدد الركاب المحدد وحمولة الحافلة الذي لا يتجاوز 50%، ويضم أيضاً رقم اللوحة ومسار الحافلة وعدد أيام العمل مع توضيح الأوقات التي تعمل خلالها، بالإضافة إلى التزام الركاب بطرق الوقاية الصحية المحددة من الوزارة.

عقوبة مخالفة قانون منع التجوال بدون تصاريح

أعلنت وزارة الداخلية على كل من لا يلتزم بالقوانين واللوائح يستوجب العقوبات المقررة، وكل من لايلتزم بالتصريح الموحد سوف يتم تحرير مخالفة منع التجوال وهي الغرامة المالية تقدر بـ10 آلاف ريال سعودي، وكذلك العقوبات النظامية (الغرامة أو السجن).

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خطوات استخراج تصاريح التنقل خلال منع التجوال