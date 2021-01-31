وفرت المملكة العربية السعودية طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للمواطنين السعوديين 2021 وذلك من أجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكي يمارسون أعمالهم الحرة دون التقيد بوظيفة حكومية، ولقد وفرت المملكة تلك الوثيقة دعما منهم لأصحاب الحرف والأعمال الحرة وإيمانًا بأهميتها في المجتمع، كما أنها صرحت أن العالم يتجه للأعمال المنتشرة عن بعد بسبب صيغة التكنولوجيا التي تخترق العالم في الآونة الأخيرة.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للمواطنين السعوديين 2021

تعرف وثيقة العمل الحر بأنها وسيلة من أجل مساعدة المواطن في السعودية للحصول على مستند يوفر له فرصة للعمل الحر في المجلات الإلكترونية المتوفرة عن بعد حاليا، مثل صانع محتوى، وتصميمات، ومونتاج والكثير من اﻷعمال الحرة، ويمكنك الحصول على الوثيقة بواسطة الخطوات التالية:

اذهب إلى المنصة بواسطة النقر هنا.

انقر على أيقونة التسجيل.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك في نموذج التسجيل والتي تشمل رقم الهاتف وكلمة السر، والموافقة على الشروط.

ثم انقر على إنشاء حساب.

سيرسل لك كود على رقمك، قم بإدخاله.

ادخل على حساب أبشر.

اختر التخصص الذي تريده.

اضغط على كلمة إصدار الوثيقة.

ثم اختار الوظيفة التي تعمل بها.

اكتب رابط معرض أعمالك.

قم بإرفاق أعمال خاصة بك سابقة من خلال أيقونة إرفاق الملفات.

اضغط على كلمة إصدار.

في الختام، لقد عرضنا لكم طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للمواطنين السعوديين 2021 إيمانا من المملكة العربية السعودية في تعزيز فرص العمل الحر عن طريق المنصات الإلكترونية، كما أنها تعمل على تشجيع هؤلاء الذين يواكبون التكنولوجيا الحديثة، ويتعلمون حرف جديدة.