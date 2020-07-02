طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن للاستفادة من الدعم

كشف حساب المواطن عن طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن بناءً على العديد من الأسئلة التي وصلت إليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونوه البرنامج من خلال الإجابة على أحد استفسارات المستفيدين بهذا الشأن أنه في حالة لم يكن هناك مستندات تثبت الاستقلالية فإنه يمكن أن يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة المستفيد من البرنامج.

كما دعت رب الأسرة الذي يرغب في إضافة أبنائه إلى الدخول إلى حسابه في البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ومن ثم الدخول إلى بيانات التابعين، وإضافة التابع الذي يرغب في إضافته، ثم يقوم المستفيد بالنقر على تبويب حفظ، وينتظر حتى يتم البت في هذا الطلب.

وفي هذا السياق يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن التعرف على نتائج الأهلية للدفعة 32 من حساب المواطن أو دفعة يوليو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية، وقد بلغت قيمة الدفعة السابقة من برنامج حساب المواطنين حوالي مليار ونصف المليار ريال سعودي، وقد تم إيداعها رسميًا في حسابات المستفيدين الذين وصلت أعدادهم إلى ما يقرب من 12 مليون مستفيد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطان عن أن رب الأسرة المستفيد من حساب المواطن الدفعة السابقة وصلت نسبتهم إلى ما يقرب من 92%، بينما ربات الأسر وصلت نسبتهن إلى ما يقرب من 8%، وفي نفس السياق أعلن القحطاني أيضًا عن أن الإناث المستقلات نسبتهن أكبر من الذكور المستقلين، حيث وصلت نسبة الإناث إلى حوالي 56%، بينما الذكور 44% فقط.

ويذكر أن برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المميزة التي يتم تقديمها في المملكة العربية السعودية لصالح المستفيدين، ويتم صرفه كل شهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، إلا إذا توافق اليوم العاشر مع أيام الجمعة والسبت، ويتم صرف حساب المواطن بشروط وضوابط كثيرة على رأسها أن يكون المستفيد من أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات، وحاملي الجنسية السعودية الذين لم يغيبوا عن المملكة لأكثر من 90 يوم خلال العام الأخير.