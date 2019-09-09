طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن ca.gov.sa

شرح طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن، أو إضافة مولود جديد إلى حساب المستفيد من دعم برنامج حساب المواطن، الذي أوضح كيفية إضافة التابعين إلى رب الأسرة (الأب أو الأم)، وبالتالي أيضاً إضافة مولود للحصول على الدعم ضمن الأسرة، يسعى برنامج حساب المواطن السعودي إلى توضيح كافة الاستفسارات التي تطرح من المواطنين عبر حساب المواطن تويتر ويتم الرد عليها فوراً، منها حساب المواطن يوضح حالات الآيبان البنكي، كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة.







تسجيل حساب المواطن

أوضح حساب المواطن أن التسجيل مازال مستمراً حتى موعد إيداع الدفعة السابعة عشر وذلك من خلال رابط طريقة التسجيل في حساب المواطن وشروط الأهلية، بعدها يمكنك تقديم الاعتراض على عدم الأهلية عبر رابط رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية، ليس هذا فقط بل يمكنك حساب قيمة الدعم لنفسك كل دفعة عن طريق رابط طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن.







طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن







أتاح حساب المواطن تسجيل التابعين إلكترونياً أو إمكانية إضافة مولود جديد في حساب المستفيد من الدعم سواء الأب أو الأم وذلك بالخطوات التالية:-

ادخل على موقع حساب المواطن.

تفاصيل الطلب.

اختار بيانات التابعين.

ثم إضافة التابعين ومنها عليك ملء البيانات لأ التابع مثل( رقم الهوية- صلة القرابة -تاريخ الميلاد – الحالة الوظيفية).

بعد الانتهاء قٌم بالضغط على كلمة حفظ.