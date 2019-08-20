طريقة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا خطوة بخطوة عبر موقع أبشر السعودي.. تعرف عليها

طريقة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا عبر موقع أبشر السعودي، يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص خلال هذه الفترة خاصة مع اقتراب يوم عرفة، أحد أهم شعائر الحج، ويوفر موقع أبشر السعودي إمكانية التأكد من صدور تصريح الحج وطباعته بشكل إلكتروني، حيث يمكن الاستعلام برقم الهوية للمواطنين السعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين، حيث يمكن طباعة أو إلغاء تصريح حج بشكل بسيط، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير طريقة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا.

طريقة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا

طريقة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص خاصة بعد أن نوه موقع وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى فتح الباب أمام الحجيج لهذه الخدمة ، على أن يكون ذلك قبل تاريخ 7 ديسمبر 1440، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية أبشر، وفي هذه الحالة يكون الإلغاء عن طريق زيارته لأقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق المطلوبة من حملة الحج، التي تفيد إلغائه للتصريح.

إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا 1440

إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا 1440، فقد أكدت هيئة الأحوال المدنية لكافة الحجيج أن إلغاء التصريح سيتم وفقًا لإجراءات النظامية، كما سيتيح للشخص التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيتوجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.

إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا

يمكن طباعة الأوارق التي تثبت إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا عن طريق بوابة أبشر ببساطة عن طريق التسجيل على موقع المسار الإلكتروني وزارة الحج السعودية، للدخول علي خدمة استعلامات عن تصاريح الحج، للانتهاء من عملية استلام التصريح من أجل إمكانية التقديم على شريعة أداء مناسك الحج للأعوام المقبلة دون أي عوائق.

ولأداء مناسك الحج يجب التسجيل على لينك الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم يدخل الحاج علي بوابة خدماتي والبحث برقم الإقامة أو رقم البطاقة الشخصية للاستعلام علي التصريح الخاص بالشخص المتقدم بأن تم الموافقة عليه من الجهة المعنية.