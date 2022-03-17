طريقة استخراج نتيجة الطلاب عبر منصة مدرستي 1443 برقم الهوية

لم يكن استخراج نتائج الطلاب أسهل مما هو عليه الآن.. فتوفر منصة مدرستي خدمة الاطلاع على النتائج للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية من خلال البوابة الالكترونية لمدرستي باستخدام رقم الهوية فقط 1443.

طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

الإنتقال الى مدرستي التعليمية من خلال البحث في محرك البحث او يمكنك الولوج مباشرة عليها عبر رابط موقع منصة مدرستي وهو schools.madrasati.sa أبدا بتسجيل الدخول من حساب الابن في منصة مدرستي حدد خيار التقويم اختيار خيار حدث فصلي من الجدول أمامك بعد اختيار حدث فصلي قم بالضغط على اشعار ات الفصل الدراسي النزول الى ايقونة ملفات ويكون بجانبها رابط تحميل الشهادات المتوفر بصيغة PDF ابحث عن شهادة الابن الطالب ضمن مجموعة الشهادات المرتبة أبجدياً والتي تخص الطلاب بالصف الذي يدرس به.

رابط موقع منصة مدرستي

يسمح رابط موقع منصة مدرستي باستخراج نتائج الطلاب من خلال تسجيل الدخول، وبالدخول للرابط المرفق التي تقدمه وزارة التعليم سوف يتمكن ولي الامر من استخدام حساب ابنه في مدرستي بإتباع الخطوات السابقة حتى يستفيد من الوصول لخدمة اشعارات الشهادات والتالي الاطلاع على الدرجات والنتائج عبر موقع منصتي.