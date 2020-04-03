طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات

الاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية موقع أبشر الإلكتروني لتوفير خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، منها استعلام صلاحية الاقامة لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة للعمالة الوافدة، فضلاً عن بقية الخدمات التي تشمل حالة التأشيرة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقي، الاستعلام عن التعاميم المنية..وغيرهم من الخدمات العديدة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية.

خدمات أبشر الإلكترونية

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن استعلام صلاحية الاقامة عبر الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية الجديدة أفراد واتباع الخطوات التالية:-

عليك تسجيل الدخول عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية.

اختر قطاع الجوازات ثم قائمة خدماتي.

ومنها اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط استعلام.

ادخل البيانات المطلوبة منك ثم اضغط على كلمة بحث سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بـ صلاحية الإقامة.

يذكر أنه لابد من ىأن يكون لديك حساب على منصة أبشر، وإذا لم يكن لديك فعليك الدخول عبر رابط البوابة والضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم اتبع الخطوات حتى تكمل تسجيل البيانات.