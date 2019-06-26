 طريقة اضافة طلاب جدد في البلاك بورد وكيفية الاطلاع على الطلاب المقيدين

نقدم لكم طريقة اضافة طلاب في “البلاك بورد” ، وهو نظام وضع المعلومات الخاصة بالطلبة فى الجامعات مباشرة ، وتحديثها عده مرات، و عند تسجيل الطلاب في الدورات التدريبة الخاصة بـ ” البلاك بورد” ، يتم إضافته بطريقة تلقائيه، اما فى حالة تخلى الطالب عن دورته التدريبية، يتم إلغاء تسجيله بطريقة تلقائية، ولن يحصل الطلاب الذين تم إضافتهم بشكل يدوى على اى تقييم فى ختاك الفصل الدراسي للدورة التي تم إضافتهم إليها.

كيفية الاطلاع على الطلاب المقيدين في دورتك

فى الخطوة الاولى تذهب الى لوحة التحكم المخصصة للدورة التدريبية الخاصة بك .

ثم ستجد إختيارين، هما المجموعات والمستخدمين، قم بالضغط على المستخدمين .

ثم قم بإدخال علامة ٪ في المربع المخصص للبحث .

قم بالنقر على كلمة “انتقال” .

طريقة اضافة طلاب اضافيين الى سلسلة البلاك بورد

فى الجزء السفلي الايسر من منطقة مديرية الدورة التدريبة، ستجد كلمة المستخدمين اضغط عليها ثم انقر على المستخدمين.

لا تقم باختيار مربع البحث، بل يوجد اختيار البحث عن مستخدمين للتسجيل اضغط عليه .

قم بإختيار الطالب الذى تريد تسجيل بياناته يدويا .

لابد ان يكون لديك معلومات عن اسم مستخدم “بلاك بورد” الخاص بالطالب .

لا تضغط على اختيار الاستعراض، بل قم بإدخال اسم المستعمل الخاص بالتلميذ .

فى حالة عدم معرفة اسم المستخدم الخاص بالطالب تركه فارغ واضغط على اختيار استعراض .

ثم فى ابحث عن الطالب .

يوجد طريقة سهلة وهى يمكنك ان تبحث بعنوان البريد الالكترونى الخاص بالطالب، وستجده فى دليل الطلاب على الانترنت .

وبعد ان تحدد موقع الطالب في “البلاك بورد” قم بالنقر على اختيار إرسال وستجدها فى الركن الايمن السفلي من الصفحة .

اضبط سلسلة منسدلة الطوابق على الطالب.

اضبط توفير التسجيل على اختيار نعم .

ثم قم بالضغط على كلمة ارسال .

يمكنك تكرر هذه الخطوات على عدد مجموعات مختلفة، عند الرغبة فى اضافة طالب جديد.

لا يعنى انه بعد تسجيلك للطالب انه قد سجل فى الدورة التدريبية الخاصة بك، بل يستلزم ان يقوم هذا الطالب بالتسجيل رسميا ودفع المستحقات الدراسية .

وفى حالة امتناع الطالب عن دورته الدراسيه تقوم الجامعة بمنع وصوله الى موقع “بلاك بورد” الخاص بالدورة التدريبية، وينطبق ذلك على الطالب او مصمم الدورة او مساعد تدريس او مراقب او مدقق او ضيف .

نظام البلاك بورد

هو تطبيق للتعلم والتدريس عن طريق الانترنت، ومن مزاياه انه بسيط ومرن، ويمكن من خلاله استعمال نموذج للتدريس او نظرية، ويبدا من مرحلة الروضة وحتي الجامعات، والتدريب في مواقع العمل، وايضا تعليم الكبار،وذلك في بيئة ملائمة ، يمكن للطلاب والمدرسين التفاعل بطريقة مباشرة، ومن سلبياته بقاء المتلقيين للدورة وقت معين، ويمكن من خلاله اجراء مناقشات، وعقد جلسات دراسية وإنعقاد ساعات للعمل، يتم ارسال المواد التكميلية على الانترنت، مثل الواجبات المنزلية، والمنهج الخاص بالدورات التدريبية، والمناقشات الاختيارية وجها لوجه من خلال الانترنت .

انواع دورات بلاك بورد