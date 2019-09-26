طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة عن طريق موقع ابشر

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من الأمور التي تهم الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، خاصة مع تصدى المملكة لمخالفات الإقامة، لذا عليم التأكد من سريان الإقامة الخاصة بك والاستعلام عنها، وقد أتاحت منصة أبشر إمكانية الاستعلام عن الإقامة من خلال موقع أبشر، وذلك من خلال الخطوات الواردة في المقال، فتابعوا معنا السطور التالية.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

قامت المملكة العربية السعودية خلال الشهور القليلة الماضية بتوقيف ما يزيد عن 3 مليون شخص، منهم مليون شخص اكتشفت المملكة مخالفاتهم لنظام الإقامة، لذا سارع بالاستعلام عن صلاحية إقامتك بتطبيق الخطوات التالية:







الدخول إلى نظام أبشر الجوازات. اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة كتابة رقم الإقامة. إدخال الرمز المرئي. وسيظهر لك فورًا إن كانت إقامتك منتهية أو سارية، وكذلك موعد انتهاء سريانها.

موقع أبشر

أتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن سريان الإقامة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال موقع أبشر، وذلك دون اللجوء إلى الذهاب بنفسك إلى إدارة الجوازات، وعليك التأكد من سريان صلاحية القائمة منعًا لتعرضك للغرامة أو التوقيف.

وبالإضافة إلى الاستعلام عن صلاحية الإقامة يتيح موقع أبشر إصدار تأشيرة الخروج والعودة، كما يمكنك حجز موعد الجوازات بكل يسر وسهولة، وكذلك تجديد الإقامة والحصول على تصاريح السفر.







وقد يفيدك التسجيل في منصة أبشر الأعمال وذلك للتأكد من صلاحية إقامة جميع العاملين في شركتك، ومتابعة بياناتهم من خلال موقع أبشر.