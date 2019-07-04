طريقة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج بحسب رقم الهوية من موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين الاستعلام برقم الهوية الوطنية والرقم السري للتعرف علي بعض التفاصيل المتعلقة بدخولهم إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام، حيث لا تسمح السلطات السعودية بدخول المواطنين الذين قاموا بأداء بتلك المناسك في فترة زمنية قريبة، لذلك قامت وزارة الحج والعمرة بوضع شروط علي راغبي أداء مناسك الحج في السعودية فمن ضمن تلك الشروط بان يمر علي المسلم أو المسلمة التي قامت بأداء المناسك خمس سنوات من تاريخ التأشيرة، لذا يجب علي أي شخص يرغب في الحج لهذا العام الدخول علي موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية من اجل الاستفسار قبل المغادرة.

طريقة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

سنوضح لجميع المواطنين والمقيمين ألية استخدام خدمة الاستعلام عن أهلية الحج حيث يلزم علي المستعلم الدخول علي رابط موقع وزارة الداخلية برنامج أبشر من خلال الخطوات الموضحة لكم علي النحو التالي.

الدخول علي موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية .

. من ثم اختيار خدمة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج من قطاع الجوازات بالموقع الرسمي للوزارة.

من قطاع الجوازات بالموقع الرسمي للوزارة. أدخل رقم الهوية والرمز المرئي، ثم اضغط على عرض.

موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية

عقب الانتهاء من أدخال البيانات بالحقول الفارغة سوف يظهر لكم رسالة بانه يحق لك القيام بالحج هذا العام كما توضح الخدمة الإلكترونية للأشخاص الذي قاموا بأداء الفريضة في العام الماضي بانه لا يمكن أداء مناسك الحج في هذا العام، علما بانه يلزم علي الشخص الذي يرغب في أداء الفريضة بان تمر خمس سنوات من تاريخ التأشيرة الماضية، وختاما في حالة وجود أي مشاكل يمكنكم تركها بالتعليقات وسوف نساعدكم في الحال.