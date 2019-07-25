طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال ابشر وزارة الداخلية

تعد طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يبحث عنها المواطنون والمقيمون في المملكة نظرًا لأهميتها الشديدة، فقامت مصلحة المرور مؤخرًا بالتشديد على تسديد قيمة المخالفات المرورية حتى يتمكن المقيم أو المواطن من تجديد جواز سفره وجواز سفر زوجته وأوضحت مصلحة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل توتير أنه لابد من خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار وتجديد جواز السفر الخاص به .

ولذلك قد أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية خدمات الاستعلام للمقيمين وأبناء المملكة عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي م تسجيلها على المركبات أو العجلات البخارية وذلك في إطار تيسرها على المواطنين وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم .

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في المملكة بإتباع التالي:

الولوج إلى بوابة وزارة الداخلية.

قم بالنقر على كلمة خدمات المرور المزيد ستظهر لك باقي القائمة المنسدلة أختر الاستعلام عن المخالفات المرورية .

تنقلك إلى بوابة أبشر قم باختيار خدمة الأفراد ثم بتدوين كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز، ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية .

قم بإدخال رقم اللوحة ورخصة تسير المركبة.

من ثم أنقر على كلمة الاستعلام سوف يظهر لك ما عليك من قيمة المخالفات المرورية .

ملاحظة يجب عليك إدخال كافة بيانات بشكل صحيح من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية المقدرة على سيارتك بشكل صحيح ، كما أن تسديد المخالفات المرورية يتطلب حتى يتثنى للمواطن القيام بأي خدمة حكومية عبر بوابة أبشر