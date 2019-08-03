طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية لعام 1440

أفصحت وزارة الداخلية السعودية بأنه يمكن الآن لكل مواطني المملكة الاستعلام عن مخالفات المرور لكل السيارات داخل أراضي المملكة من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن إطار الخدمات الجديدة التي يقدمها مجلس الوزراء السعودي بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين في كل أنحاء المملكة، وخصوصاً من يرغبون في معرفة قيمة المخالفات المرورية المدونة على سياراتهم.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على موقع أبشر :

الجدير بالذكر أن بوابة أبشر تقدم العديد من الخدمات المميزة وفي المقدمة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية لهذا العام الهجري 1440، فقط كل ما عليك عزيزي القارئ هو :

تسجيل الدخول على الموقع ومن ثم يتم اختيار “خدمات الأفراد” علي البوابة.

بعد ذلك يختار المواطن قسم المخالفات المرورية ليتمكن من الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية الخاص به.

هذا وقد شهدت هذه الخدمة إقبالاً كثيفاً للغاية عليها حيث أنها وفرت الكثير من الوقت والجهد، وهناك توقعات توحي بزيادة أعداد مستخدمي هذه الخدمة خلال الأيام المقبلة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية على منصة أبشر :

نقدم لكم رابط منصة بوابة أبشر الألكترونية التي تعين المواطنين والوافدين والمقيمين على إنجاز كل ما يوثريدونه دون الذهاب للمؤسسات الحكومية التي تهدر الوقت والجهد، فيمكنكم الدخول على الموقع واختيار “خدمات الأفراد” ومنها نختار خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، تجدر الإشارة إلى ان الموقع سيطلب منك عدة معلومات هامة منها رقم الهوية ورقم السيارة وغيرها، ويجب أن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح.