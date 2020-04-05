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طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان لكل المستحقين

بواسطة نوران
طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية من الأخبار المهمة التي يبحث عنها العديد والكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء الأراضي السعودية، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اقتراب موعد صرف المساعدات المقطوعة والأموال لجميع المستفيدين بشكل كامل في جميع حسابتهم البنكية، كما يمكنهم التعرف على موعد صرف المساعدات المقطوعة من خلال رقم المقطوعة 19911  الموجود على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية

  1. دخول موقع الضمان الاجتماعي.
  2. كتابة رقم الهوية.
  3. كتابة كلمة المرور.
  4. النقر على عرض المعلومات.
  5. الدخول على صفحة الحسابات البنكية.
  6. في حالة نزول الدفعات المالية سوف تجدونها في خانة الدفعات الحالية.
  7. يمكنكم صرف الأموال من خلال البنك أو تسديد فواتير الكهرباء وفواتير المياه وفواتير الغاز بشكل إلكتروني أون لاين.
  8. في حالة تأخر صرف المساعدات المقطوعة يمكنكم الاتصال على الدعم الفني ومعرفة سبب تأخر المقطوعة.

استعلام عن حالة طلب

يعد الاستعلام عن حالة طالب هو واحد من اهم الأمور التي يستطيع الكثير من المسجلين في الإعانة الشهرية للمقطوعة الحصول عليها، يمكنكم الدخول على المقطوعة توتير والاستعلام عن حالة الطلب كما يمكنكم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التوجه إلي احد مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من خلال الاتصال على رقم تليفون المقطوعة والتحدث مع الدعم الفني بطريقة سهلة وفي خلال ثواني معدودة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

  1. في حالة التسجيل في الضمان الاجتماعي يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  2. كتابة رقم الهوية.
  3. كتابة رقم الجوال.
  4. سوف يتم إرسال إلكترونية على الجوال يوجد بها كلمة المرور.
  5. يتم إدخال كلمة المرور ورقم الهوية مرة أخري.
  6. الدخول إلي الموقع الإلكتروني.
  7. تسجيل كافة البيانات والعنوان الوطني.
  8. تسجيل بيانات الحساب البنكي.
  9. كتابة عدد الأفراد.
  10. كتابة كل البيانات الموجودة بشكل كامل وصحيح.
  11. في النهاية مراجعة كافة البيانات المسجلة بطريقة صحيحة والقيام بحفظ المعلومات.
  12. عند نزول الدفعات المالية يمكنكم التعرف عليها من خلال دخول صفحة الحساب البنكي الموجودة على الحساب الشخصي الخاص بكم.

نوران

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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