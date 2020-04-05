طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان لكل المستحقين

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية من الأخبار المهمة التي يبحث عنها العديد والكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء الأراضي السعودية، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اقتراب موعد صرف المساعدات المقطوعة والأموال لجميع المستفيدين بشكل كامل في جميع حسابتهم البنكية، كما يمكنهم التعرف على موعد صرف المساعدات المقطوعة من خلال رقم المقطوعة 19911 الموجود على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية

دخول موقع الضمان الاجتماعي. كتابة رقم الهوية. كتابة كلمة المرور. النقر على عرض المعلومات. الدخول على صفحة الحسابات البنكية. في حالة نزول الدفعات المالية سوف تجدونها في خانة الدفعات الحالية. يمكنكم صرف الأموال من خلال البنك أو تسديد فواتير الكهرباء وفواتير المياه وفواتير الغاز بشكل إلكتروني أون لاين. في حالة تأخر صرف المساعدات المقطوعة يمكنكم الاتصال على الدعم الفني ومعرفة سبب تأخر المقطوعة.

استعلام عن حالة طلب

يعد الاستعلام عن حالة طالب هو واحد من اهم الأمور التي يستطيع الكثير من المسجلين في الإعانة الشهرية للمقطوعة الحصول عليها، يمكنكم الدخول على المقطوعة توتير والاستعلام عن حالة الطلب كما يمكنكم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التوجه إلي احد مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من خلال الاتصال على رقم تليفون المقطوعة والتحدث مع الدعم الفني بطريقة سهلة وفي خلال ثواني معدودة.

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