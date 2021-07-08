طريقة الاستعلام عن النقل الخارجي عبر موقع نظام نور بالسجل المدني

بعد إعلان ظهور نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، والعاملين في منظومة التعليم، بدأت عملية البحث عن طريقة الاستعلام عن النقل الخارجي تزداد على سبكة الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وعبر موقعها الإلكتروني نظام نور، إمكانية الاستعلام عن نتائج طلبات النقل الخارجي للعام الدراسي المقبل 1442/1443هـ، التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية، وهذه الخدمة متاحة بالسجل المدني، ويمكن الوصول إليها بخطوات سهلة وميسرة، وهو ما سيرِد بيانه في السطور المقبلة من هذه المقالة فتابعوا معنا حتى النهاية.

الاستعلام عن النقل الخارجي

خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي عبر نظام نور بالسجل المدني

أتاحت وزارة التعليم السعودية ولأول مرة الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، حيث نشرت النتيجة على مستوى جميع مناطق ومدن المملكة، بعد أن أخذت بعين الاعتبار الضوابط والمعايير التي يتم بموجبها النقل التي تقوم على سد احتياجات المناطق التعليمية، وبذات الوقت تلبي رغبات المعلمين والمعلمات في لم شملهم مع عوائلهم والعمل في أماكن قريبة من محل سكناهم، وأما خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي عبر نظام نور بالسجل المدني (رقم الههوية) فهي كما يلي:

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي برقم السجل المدني.

التعليمي برقم السجل المدني. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها بدقة.

اختيار خانة خدمات الشؤون الخاصة برغبات النقل الخارجي.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.

ثم إدخال رقم الهوية أو السجل المدني بالنسبة للمواطنين، أو رقم الإقامة للمقيمين .

وأخيرًا النقر على زر “عرض”، وخلال ثوانٍ ستظهر نتائج النقل الخارجي بالتفصيل.

ويمكن للمستفيد بعد استكمال الخطوات المذكورة وظهور نتيجة الاستعلام، طباعة النتيجة للحصول على نسخة ورقية منها والاحتفاظ بها للعمل بموجبها عند الضرورة، وذلك من خلال الضغط على زر طباعة.