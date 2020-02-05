طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ضمن عدة خدمات من أجل تسهيل الأمور للمواطنين، حيث وفر مجموعة من القطاعات الحكومية خدمات الاستعلام وتخليص الإجراءات بطريقة سريعة ضمن التطور التكنولوجي التي تعيشه المملكة وتسعى لتحقيق رؤيتها عام 2030م وسط استكمال المسيرة للنهوض بالسعودية نحو مستقبل أفضل.

الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد

من خلال خدمات الوافدين المقيمين بالمملكة التي تعد من اهتمامات الحكومة التي تشمل تلبية احتياجات العمالة الوافدة فضلاً عن المساعدة في تسهيل الأوراق والمستندات الإقامة بشكل سليم من أجل عدم الوقوع في المخالفات منها عدم تجديد الإقامة وجواز السفر..وغيرها العديد، وصلاحية الإقامة متاحة من خلال أبشر وزارة الداخلية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد

نسرد لكم طريقة استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الاقامة للوافدين بالمملكة بخطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي:-

علماً بأن لابد لكل المقيمين والوافدين أن يكون لهم حساب شخصي على موقع أبشر الإلكتروني من أجل الاستفادة بالخدمات المتاحة والاستعلامات عن أي شيء.

أولاً تسجيل الدخول عبر رابط أبشر الإلكتروني.

يوجد طريقتين للاستعلام، الأولى ادخل على خدمات المكفولين، ومنها الاستعلامات، ثم الاستعلام عن صلاحية الاقامة كما موضح بالصورة أسفل.