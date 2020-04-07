طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية

أن الشغل الشاغل بالنسبة للوافد والمقيم هي محاولة تفادي التعرض للمخالفات أو المساءلة القانونية أو خسارة الوظيفة بسبب عدم صلاحية الإقامة لذا يسعى كل وافد ومقيم بتجديد الإقامة، ولقد وفرت حكومة المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل عليهم لتجديد الإقامة من خلال خدمات أبشر الإلكترونية، وسوف نقوم معكم بعرض طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين

توفر خدمات أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية لكل المواطنين والمقيمين بصورة سهلة وميسرة وتوفر الوقت والجهد حيث يتوافر عليها 200 خدمة إلكترونية متنوعة.

يعود الاهتمام بتجديد صلاحية الإقامة ومطالبة المواطنين والوافدين بسرعة تجديدها عند انتهاءها حتي لا يتعرضون لخطر الترحيل من البلاد، ويتم التجديد من خلال عدة طرق أساسية تيسرها المديرية العامة للجوازات وفق عدة خطوات أساسية وهي :

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الداخلية.

الضغط علي أيقونة الاستعلامات الإلكترونية ثم الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم كتابة كافة تفاصيل الإقامة.

الضغط علي أيقونة عرض.

الانتفال إلي صفحة تفاصيل الإقامة.

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة وافد من مكتب العمل

يتم الاستعلام عنه وفق عدة خطوات وهي :

يتم زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط علي الاستعلام عن وافد موظف.

كتابة البيانات الأساسية وهي (رقم الجواز ورقم الإقامة ورقم الحدود).

الانتقال إلي صفحة تفاصيل الإقامة.

العقوبات المقررة علي الوافدين

حددت وزارة الداخلية العقوبات المقررة لمخالفي التجديد للإقامة ففي الحالة الأولي غرامة مالية تصل إلي500 ريال سعودي، أما في الحالة الثانية غرامة مالية تصل إلي 1000 ريال سعودي، الترحيل بشكل مباشر للحالة الثالثة.

الاستعلام عن الإقامة للوافد الجديد