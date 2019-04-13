موقع ابشر المرور | طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية ورقم اللوحة

طريقة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات والتي يقدمها موقع أبشر المرور فخدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، هي إلكترونية من خلال موقع أبشر للمواطنين والمقيمين وذلك عن طريق الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية لموقع أبشر واختيار قطاع المرور ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، وتجدر الإشارة إلى تنوع الخدمات التي يقدمها موقع أبشر، سواء للمواطنين أو المقيمين، وكان لموقع أبشر الإلكتروني أثر بالغ في تسهيل وتيسير الإجراءات الرسمية في كافة المجالات الحياتية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين أيضا.

وبذلك أصبح موقع أبشر منصة إلكترونية حكومية بالغة الأهمية أدت لتيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمواطن مع معظم الوزارات بالمملكة السعودية، وذلك في سعي المملكة الدؤب في جعل حياة من يقيم على أرض المملكة سهلة ويسيرة دون تكبد عناء الذهاب للمصالح الحكومية باستخدام الخدمات الرقمية من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وأشهرها على الإطلاق منصة موقع أبشر، وتسعى وزارة الداخلية السعودية جاهدة في تفعيل العديد من خداماتها كخدمات الأحوال المدنية، والجوازات،والأمن العام وشئون الوافدين.

طريقة وخطوات الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات

قم بالضغط على الصورة السابقة للدخول لموقع الاستعلام مباشرة أو ادخل على بوابة أبشر الإلكترونية.

اختار الاستعلامات الإلكترونية .

ثم اختار كلمة المرور.

ثم اختار الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.

سوف يتم الدخول صفحة الاستعلام وستظهر كما في الصورة السابقة.

أدخل البيانات المطلوبة البيانات

أدخل رقم الهوية ورقم اللوحة والرمز المرئي “الرمز المرئي عبارة غن 4 أرقام كما في الصورة”.

يجب إدخال رقم اللوحة باللغة العربية فقط (مثال: م ا ب 0123 ).

ثم أضغط على كلمة عرض.

سيظهر على الفور كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستعلام عن صلاحية التأمين على مركبتك، كما ستظهر شركة التأمين المسجلة، الحالة التأمين سواء سارية أو منتهية، بداية ونهاية تاريخ التأمين، كما ستعرف إن كنت مطالب بدفع رسوم جديدة.

كما يسرت المملكة عبر موقع أبشر الاستعلامات عن العديد من الخدمات الحكومية، وذلك في سبيل توفير الوقت والجهد للمواطن والمقيم على أراضي المملكة، فقم موقع أبشر مؤخرا خدمة تمديد تأشيرة الزيارات العائلية وتغير المستضيف تفاديا للغرامة، وبذلك وضعت المملكة السعودية أقدامها على طريق النهضة التكنولوجية بحق، واستطاعت المضي نحو تطور حقيقي في كافة مجالات الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن موقع برنامج أبشر المرور يمكن من خلاله الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات، وكذلك الاستعلام عن تفويض المركبات وتجديد رخصة القيادة، وتجدر الإشارة أن التأمين شرط رئيسي يجب على مالك المركبة أن يلتزم به، ويجب تسديد الرسوم المقررة، وذلك حتى يتمكن من تجديد رخصة القيادة الخاص به لاحقاً، كما يمكن من خلال أبشر المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية، سواء إجمالاً أو تفصيلاً، كما يمكم حجز موعد أيضا، وذلك باستخدام رقم الهوية أو الاستعلام برقم اللوحة المرورية.

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ويسعدنا تلقي استفساراتكم من خلال التعليقات وسنجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات على التغليقات التي سترد إلينا، ونتمنى لقائدي المركبات السلامة دائما.

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