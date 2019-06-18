طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب من وزارة الخارجية السعودية

تقدم وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن طلبات الزيارة العائلية بالمملكة برقم الطلب ورقم السجل، وذلك من خلال الرابط الذي نقدمه لكم وهو صفحة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، بالإضافة لذلك تأتي خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية ضمن الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم على حد سواء، وهنا نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن طلب زيارة من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية :

الجدير بالذكر أنه يجب على كل مقيم أو مواطن بالمملكة مراعاة عدة شروط عند التقديم على طلب زيارة عائلية، مثل التأكد من صحة بيانات جواز السفر الخاص بالأفراد الذين سيفدون إلى المملكة على سبيل الزيارة، بالإضافة لذلك يتم طلب الزيارة للأقارب من أبناء الدرجة الأولى فقط وهم الوالدين أو الزوجة والأبناء، هذا ويحرص المواطن على كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل سليم ومن جواز السفر نفسه، حتى لا تحدث أي مشاكل تعطل طلب الزيارة وتعرقل سير الإجراءات.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة :

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من تقديم طلب الزيارة، بالفعل يتم الحصول على رقم الطلب ومن خلاله يمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب من وقت لآخر من خلال هذا الرابط (visa.mofa.gov.saًً ( ، وإليكم أهم الخطوات :

• أولاً، عليكم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

• ثانياً، عليكم باختيار طلب مقدم إلى وزارة الخارجية وذلك من خلال القائمة التي تظهر أمامكم.

• ثالثاً، اكتب رقم الطلب الذي حصلت عليه ورقم السجل، لتظهر لك في النهاية صورة، قم بكتابة الرمز الموضح عليها وينتهي الأمر بالضغط على زر استعلم، لتظهر حالة الطلب في غضون ثوان قليلة