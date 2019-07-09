طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب أو رقم العداد في السعودية “إلكترونيا” بجميع المحافظات

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد التي توفرها بوابة حياك الإلكترونية أمام جميع المواطنين والمقيمين المستخدمين للمياه في كافة المحافظات على مستوى المملكة، حيث يعتبر عنصر الماء من أهم العناصر التي يعتمد عليها الإنسان على وجه الأرض لذا يجب علي الجميع الترشيد في استخدامها وعدم التفريط في كل مترا فيها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل أن يستطيع كافة المستخدمين الاستعلام عن الفواتير الجديدة عن طريق استخدام رقم العداد أو رقم الحساب أو رقم الاشتراك الخاص بكل مواطن بداخل الأراضي الحجازية وذلك من أجل حساب قيمة الاستهلاك الشهرية بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لبوابة حياك التابعة للوزارة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه

لكي يستطيع المستفيدين من تلك الخدمة معرفة قيمة الاستهلاك الشهرية بشكل إلكتروني يجب الدخول على الموقع الرسمي عن طريق الرابط الإلكتروني التالي بوابة حياك وزارة المياه السعودية من ثم نقوم بالدخول مباشرة على رابط خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه ومن أجل عرض تفاصيل الفواتير الجديدة لهذا الشهر يجب إدخال رقم العداد الخاص بكل مواطن او مقيم من ثم الرقم السري للدخول على بوابة حياك لفواتير الماء بكل سهولة ويسر.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة برقم حساب السداد ستظهر لكم تفاصيل الفواتير الجديدة وكذلك القديمة، بعدها يلزم علي المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك علي الفور حتي لا تقوم إدارة الشركة بقطع الخدمة عن منزلك، وختاما في حالة وجود أي صعوبات في كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب يمكن ترك لنا تعليق بأسفل هذا المقال سوف نقوم بالرد عليكم على الفور.