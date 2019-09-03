خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن موظف وافد عبر وزارة العمل والتنمية السعودية







الاستعلام عن موظف وافد؛ حيث يبحث العديد من المقيمين أو أصحاب الكفالة عن الاستعلام عن وافد بكثرة طوال الشهر، نظراً لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في مجال عمل الوافدين، وتقدم هذه الخدمة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الذي يوفر عديد الخدمات للمواطنين والوافدين على حد سواء.







خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة و الحدود

نتعرف الآن على طريقة وخطوات الاستعلام عن عامل أو موظف وافد في المملكة العربية السعودية بالطريقة الجديدة، وإليك الآن الخطوات بالتفصيل:







أولاً عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسجيل البيانات. ثم بعد فتح الشاشة الرئيسية اختر الخدمات الإلكترونية، عن طريق الاستعلامات الإلكترونية، اختر الاستعلام عن موظف وافد. الآن عبئ البيانات المطلوبة سواء رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، ثم عليك اختيار جنسية الوافد. الخطوة الأخيرة أدخل الرمز المرئي الموجود، واضغط على بحث.

بعد الانتهاء ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالوافد، مثل الأسم الرباعي، وتقييم المنشآت التي عمل بها، وحالة الوافد إذا كان على قوة أحدى الشركات أم تم الإستغناء عن خدماته، وكذلك تظهر صلاحية إقامة الوافد.







الاستعلام عن وافد هارب في المملكة العربية السعودية

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خدمات كثيرة للوافدين منها، خدمة الاستعلام عن وافد هارب، والإبلاغ عن هروب وافد، حيث من خلال هذه الخدمة يتعرف الكفيل على ما إذا كان الوافد قدم فيه بلاغات أو تحتوى أقامته على أيه مشاكل، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم إقامة الوافد الهارب، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل السعودية، والنقر فقط على بحث وبعد ذلك تظهر حالة الوافد.







ماهي خدمات مكتب العمل السعودي

كما أشرنا سابقاً إلى أن مكتب العمل السعودي لديه الكثير من الخدمات الأخرى التي يقدمها للوافدين، مثل خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة، الاستعلام عن مقيم في وزارة العمل، الاستعلام عن اسم صاحب العمل.

أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى أنه يجب تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية وذلك للاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي تقدمها، كما أن تسجيل الدخول سوف يوفر عليك الوقت، حيث يتم حفظ البيانات التي تدخلها من المرة الأولى، فعند طلب خدمة جديدة لن يتطلب منك إدخال البيانات مجدداً.