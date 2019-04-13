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طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة والجواز ونقل كفالة عامل وافد عبر موقع وزارة العمل 1440

كتب عبد الله وصيفي آخر تحديث

نتابع معكم علي موقعنا كلمة دوت اورج كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن موظف وافد برقم الهوية أو الجواز 1440 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمستعلم التوجه إلي مكتب العمل للاستعلام ولكن حرصا من المملكة علي توفير الوقت والجهد والمال للموظفين والمستعلمين قامت وزارة العمل بتقديم خدمة الاستعلام عن وافد الكترونيا بشكل مجاني بالكامل ولذا يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو برقم الجواز أو برقم الهوية، وسنضيف في هذه المقالة الرابط الرسمي للاستعلام من موقع وزارة العمل بالمملكة.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الهوية

  • الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل من هنا
  • تسجيل الإقامة وكود التحقق الخاص بالمستعلم
  • النقر علي خانة “الخدمات الإلكترونية”
  • اختيار الخدمة المستهدفة وهي “الاستعلام عن وافد جديد”
  • البدء في ملي البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها
  • كتابة رقم الهوية أو رقم الجواز الخاص بالوافد
  • كتابة الرمز المرئي المكون من 4 أرقام

عند النقر علي “بحث” ستظهر لك جميع بيانات الوافد والتي تتضمن حالته واسمه وتقييم المنشأة وحالة العمل وهذا بالإضافة إلي تراخيص المنشأة

طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة والجواز ونقل كفالة عامل وافد 1440 وزارة العمل السعودية
طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة والجواز ونقل كفالة عامل وافد 1440 وزارة العمل السعودية

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد من خلال موقع العمل

  1. الدخول علي الموقع وتسجيل الدخول
  2. كتابة اسم المنشأة المطلوب النقل إليها
  3. النقر علي خانة “الخدمات الإلكترونية”
  4. اختيار الخانة المستهدفة وهي “نقل كفالة عامل وافد”

ستظهر لك صفحة جديدة قم من خلالها بكتابة رقم الإقامة الخاص بالوافد ثم ستظهر صفحة اخري تحتوي علي بيانات العامل ويجب عليك مراجعتها بدقة ومعرفة تقييم المنشأة له ثم النقر علي الموافقة علي التعهد

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

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