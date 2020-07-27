طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف للطلاب المرشحين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف، التي أعلنت عن أسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم الذين بلغوا أعدادهم إلى 13919 طالب وطالبة، حيث أتاحت الجامعة الاستعلام عن أسماء الطلاب المقبولين عبر الموقع الرسمي لجامعة الطائف بوابة القبول.

جامعة الطائف القبول والتسجيل

وعند الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف، أكدت جامعة الطائف على جميع المرشحين الدخول عبر بوابة القبول والتأكيد عبر أيقونة (أرغب) ومن لا يقوم بعمل تأكيد قبوله في الوقت المحدد فسوف تعتبره الجامعة غير يرغب ولم يتم قبوله، كما أوضحت أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج التعاملات الإلكترونية “يٌسر” الذي يتيح للطالب المقبول في جامعة أخرى تثبيت قبوله في جامعة الطائف، وذلك في خلال الفترة المحددة وهي أربعة أيام من اليوم.

كما أشارت عمادة القبول أنه بعد انتهاء فترة تثبيت القبول يتم الترقية آلياً بناءاً على المقاعد الشاغرة وبحسب ترتيب الطلاب لرغبات كل طالب، وسوف تعلن الجامعة عن الأماكن الشاغرة يوم الخميس الموافق 19 ذو الحجة.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف

على جميع الطلاب والطالبات المرشحين تأكيد القبول عبر الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة القبول جامعة الطائف.

اضغط على أيقونة تثبيت القبول.

قراءة جميع الإرشادات ثم تثبيت القبول.

ثم تثبيت القبول للطلبة المرشحين.

اكتب رقم الهوية وكلمة السر.

ثم اضغط (تأكيد).

جدير بالذكر أن جامعة الطائف بوابة القبول ستنشر النسب الموزونة التي تم القبول على أساسها في كل التخصصات وفق مبدأ الشفافية التي تعمل عليها في جميع التعاملات.