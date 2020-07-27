Take a fresh look at your lifestyle.


طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف للطلاب المرشحين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

بواسطة نانسي نبيل

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف، التي أعلنت عن أسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم الذين بلغوا أعدادهم إلى 13919 طالب وطالبة، حيث أتاحت الجامعة الاستعلام عن أسماء الطلاب المقبولين عبر الموقع الرسمي لجامعة الطائف بوابة القبول.

1 جامعة الطائف القبول والتسجيل
2 طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف

جامعة الطائف القبول والتسجيل

وعند الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف، أكدت جامعة الطائف على جميع المرشحين الدخول عبر بوابة القبول والتأكيد عبر أيقونة (أرغب) ومن لا يقوم بعمل تأكيد قبوله في الوقت المحدد فسوف تعتبره الجامعة غير يرغب ولم يتم قبوله، كما أوضحت أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آلياً مع برنامج التعاملات الإلكترونية “يٌسر” الذي يتيح للطالب المقبول في جامعة أخرى تثبيت قبوله في جامعة الطائف، وذلك في خلال الفترة المحددة وهي أربعة أيام من اليوم.

كما أشارت عمادة القبول أنه بعد انتهاء فترة تثبيت القبول يتم الترقية آلياً بناءاً على المقاعد الشاغرة وبحسب ترتيب الطلاب لرغبات كل طالب، وسوف تعلن الجامعة عن الأماكن الشاغرة يوم الخميس الموافق 19 ذو الحجة.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة الطائف

على جميع الطلاب والطالبات المرشحين تأكيد القبول عبر الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة القبول جامعة الطائف.
  • اضغط على أيقونة تثبيت القبول.
  • قراءة جميع الإرشادات ثم تثبيت القبول.
  • ثم تثبيت القبول للطلبة المرشحين.
  • اكتب رقم الهوية وكلمة السر.
  • ثم اضغط (تأكيد).

جدير بالذكر أن جامعة الطائف بوابة القبول ستنشر النسب الموزونة التي تم القبول على أساسها في كل التخصصات وفق مبدأ الشفافية التي تعمل عليها في جميع التعاملات.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك

أخبار السعودية

“المرور السعودى” تجديد استمارة السيارات بدون الفحص الدورى عبر أبشر..تعرف…

أخبار السعودية

أمن الحج يكشف آلية الدخول والخروج للمسجد الحرام خلال موسم الحج ولا تساهل مع المخالفين

أخبار السعودية

بالخطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل عبر بوابة طاقات 1441

أخبار السعودية

طريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 وخطوات تقديم الطلب

أخبار السعودية

أول لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا يبعث بصيص أمل

أخبار السعودية

تفاصيل مسلسل الميراث الحلقة 104 وموعد عرض المسلسل على MBC

أخبار السعودية

بالخطوات/ طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل وزارة الموارد البشرية

أخبار السعودية

طريقة التسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية رابط ابشر للتوظيف jobs.sa

أخبار السعودية

الاستعلام عن نتائج التحصيلي قياس qiyas رابط تطبيق توكلنا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.