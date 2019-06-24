طريقة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة 1440 موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تهتم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتوفير الوقت على المواطنين بالمملكة، وبالأخص المواطنين من أصحاب المصانع والشركات والمنشآت، وقد قامت بتوفير الكثير من الخدمات لهؤلاء الأشخاص، وعلى رأس تلك الخدمات التي تم تقديمها هي خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة وسنوفر لكم الطريقة الصحيحة حتى تقوم بالاستفادة بهذه الخدمة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الاقامة

تجتهد جميع المؤسسات بالمملكة العربية السعودية لمساندة المملكة فيما تسعى للوصول إليه من الناحية الاقتصادية، وحتى تقوم المملكة بتطبيق رؤية 2030 كما يجب أن تكون، ولذلك قامت بإطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية المتميزة من خلال الإنترنت، وعلى رأس تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن منشأة رقم الهوية الوطنية، وهذه الخدمة مقدمة على وجه الخصوص من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن منشأة برقم الهوية الوطنية

ويمكنكم زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن ثم الدخول إلى خدمة الاستعلامات، وهناك ستجدون مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها الموقع، فاختر منها ما يناسبك، وما نتحدث عنه اليوم هو الاستعلام عن منشأة، فستقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم بعدها قم بالضغط على الاستعلام لتظهر لك جميع البيانات التي تحاول الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الاستعلام عن المنشأة أو الاستعلام عن المؤسسات في المملكة أو حتى التعرف على نطاق الكفيل أمر هام جدًا سواء لأصحاب المنشأة أو للعمال الذين سيعملون في تلك المؤسسات أو الشركات.