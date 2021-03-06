طريقة التسجيل”مندوب توصيل” في تطبيق مرسول اليخت مجاناً

في ظل التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية، أصبح الإنسان يقضي كل احتياجاته ومعاملاته من خلاله، ومن هذه المعاملات انطلقت تطبيقات توصيل الطلبات، ومن هذه التطبيقات الكثيرة ظهر تطبيق” مرسول اليخت” الذي يجمع كل مميزات التطبيقات الأخرى في تطبيق واحد، وذلك لما يتميز به من مميزات كثيرة أهمها: سرعة التوصيل، سعر التوصيل معقول جداً، رقي في التعامل واحترام العميل، هذا بالإضافة إلى الكثير ستتعرف عليه عند استخدامك للتطبيق.

تطبيق مرسول اليخت

تطبيق مرسول اليخت هو منصة إلكترونية تربط بين العميل و مندوب التوصيل، وذلك من خلال التواصل وتتبع مسار الطلب عبر GPS ، مرسول اليخت تطبيق توصيل طلبات ومشتريات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإذا أردت الطلب من البقالات أو المطاعم أو المولات أو الصيدليات أو المغاسل أو مراكز الصيانة، وغيرها من شتى الأسواق والمتاجر المختلفة.. مرسول اليخت يوصلها لك وبأسرع وقت ممكن.

شروط التسجيل مندوب توصيل في مرسول اليخت

☑️مرسول اليخت يوصل أي طلب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

☑️معدل التوصيل 30 دقيقة.

☑️معدل مسافة التوصيل اكثر من 25 كم.

☑️يوفر جميع طرق الدفع الكاش و الإلكتروني(ولكن حاليا المندوب يستلم سعر التوصيل كاش من العميل) .

☑️مرسول اليخت لا يأخذ عمولة ابدا من المندوب، العمولة كلها له الله يرزقه.

☑️نرحب بجميع الجنسيات.

☑️ هوية سارية المفعول سواء بطاقة أحوال مدنية للسعوديين، أو الإقامة لغير السعوديين.

(في حالة عدم توافر رخصة قيادة، يمكنك التسجيل بوضع صورة الهويه في خانة الرخصة ماعندك مشكلة)

☑️ أيضا في حالة انتهاء الهوية، أو الرخصة، ما تشيل هم، يمكنك التسجيل في التطبيق لحين ترتيب أوضاعك.

☑️ فيما يخص السيارة، لا يشترط موديل السيارة .

☑️ يجب وجود تفويض باسمك، مثلا لو كنت تملك السيارة من خلال التأجير المنتهي بالتمليك أو الإيجار.

☑️ يشترط وجود جوال يعمل بأحد النظامين أندرويد أو ايفون.

طريقة التسجيل “مندوب توصيل” في مرسول اليخت

لزيادة دخلك من الأفضل الانضمام إلى منصة مرسول اليخت، والعمل مندوب توصيل طلبات في المملكة العربية السعودية، الأمر ليس بالصعب، قم بتحميل تطبيق مرسول اليخت من الروابط التالية:

1- تحميل تطبيق مرسول اليخت لهواتف آيفون.

2- تحميل تطبيق مرسول اليخت لهواتف أندرويد.

بعد تحميل التطبيق وتثبيته، تابع الفيديو التالي لمعرفة التسجيل كمندوب وذلك من خانة (خلك مندوب مع اليخت)، بعدها سوف يطلب منك إدخال بياناتك الشخصية، ومن ثم بعد الإنتهاء من تعبئة بياناتك، تأتي رسالة تم الإرسال بنجاح، أنتظر الموافقة على طلب انضمامك مندوب في مرسول اليخت.

خدمات مرسول اليخت

جوعان؟ أو على بالك قهوة؟ أو تحتاج مقاضي للبيت؟ شايل هم الزحمة وطوابير السوبرماركت؟ مرسول اليخت يوفر لك خدمة توصيل كل المقاضي واحتياجاتك اليومية من الهايبر ماركت أو البقالة من خضار وفواكه ، لحوم ، خبز ، أدوات مكتبية ، صيدلية ، عطور ، وحتى قهوة من ستاربكس أو دانكن مثلاً، و سيتم إضافة متاجر أكثر ومنتجات أشمل خيارات التوصيل ما عليها كلام: مرنة سريعة زي ما تحب.

وتقدر تبحث عن المتجر، وفي حال احتجت أي مساعدة حنا في الخدمة، بإمكانك تدخل محادثة فورية مع فريق خدمة العملاء مباشرة من التطبيق.

طعام – قهوة – حلى – مستلزمات قرطاسية مكتبية – خضار – فواكه – لحوم وبقوليات – المخبوزات المشروبات – الالبان والاجبان – العناية الشخصية والعناية بالطفل – العناية بالمنزل – الأجهزة الكهربائية – التسالي – أكل الحيوانات – الصيدلية اختر واطلب ما تحب بكل بساطة، يصل إليك وبدون حد أدنى للطلب

سواء كنت بالبيت أو الاستراحة او الدوام، طلبك يوصلك وين ماكنت وصلت ، تطبيق مرسول اليخت ريحك وسهلها عليك الحين تقدر تطلب أكلك المفضل أو قهوتك اللي على مزاجك او مقاضي بيتك او حتى من الصيدلية والمكتبة كلهم صاروا بتطبيق واحد ويوصل طلبك لعندك للتخلص من عناء التنقل خارج البيت أو بعيدا عن مكان العمل.

المندوب هو من سيتكفل بالتنقل إلى المطعم ونقل وجبتك تماما كما تريد، وإحضار وجبتك أو قهوتك لك ساخنة، وفاكهتك طازجة و أي طلب بشكل سريع و آمن يمكنك طلب حاجتك من أي مكان، حيث تأتيك حتى باب منزلك مهما كانت المسافة أو الأجواء لا داعي للقلق ، تطبيق مرسول اليخت يقوم بتنبيهك بالإشعارات عن حالة طلبك، سهل الاستخدام، فكل شيء واضح ومباشر ومريح للمستخدم حتى تتبع الطلبية على الخريطة.