طريقة التسجيل فى برنامج حساب المواطن و الشروط اللازمة للتسجيل

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل فى برنامج “حساب المواطن”، والشروط الخاصه بالستجيل، ويعد من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتلبيه إحتياجات المواطنيين، وإعانتهم علي ظروف المعيشة، وذلك ضمن خطه التطوير الاقتصادى التي تشهدها المملكة 2030، ويحتاج التسجيل فى برنامج حساب المواطن إلى عدة خطوات، سنتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، وكذلك الشروط الخاصة لاتمام عملية التسجيل، ويتم صرف الدفعات النستحقة في اليوم العاشر من كل شهر طبقا للتاريخ الميلادى، في حالة الاجازات الرسمية يتم صرفة قبله بيوم أو بعده بيوم.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ان لا يكون من المسجلين في دور الايواء او السجون .

فى حالة ان المتقدم وافد لابد ان يكون متواجد فى السعودية بشكل دائم، ويشترط ان لا تتعدى اقامته خارج بلاده عن 90 يوم فى اخر 12 شهر .

طريقة التسجيل فى حساب المواطن

الدخول الى موقع حساب المواطن

الدخول الى موقع حساب المواطن النقر على اختيار تسجيل جديد

قم بإدخال بياناتك الشخصية وهي رقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق .

بعد إستكمال ادخال البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة تسجيل .

سيتم إرسال رسالة الى الهاتف التى قمت بإدخاله تحتوى الرسالة على الرقم السري .

أستخدم كلمة السر التى تم ارسالها اليك ورمز التحقق ورقم الهوية، لتسجيل الدخول على الموقع .

ثم قم بالنقر على كلمة دخول .

سوف تظهر لك رسالة تبديل كلمة المرور، قم بكتابة كلمة المرور التي أرسلت اليك ثم قم بكتابة كلمة مرور جديدة .

الخطوة التالية قم بتعيين وإستكمال الطلب .

سوف يتطلب منك إدخال بيانات خاصة بالحالة الإجتماعية والحالة الصحية والمستوى التعليمي، والحالة المهنية الخاصة بالقدرة على العمل، ثم قم بالضغط على كلمة التالي .

فى الخطوة التالية قم بإدخال البيانات الخاصة بالمنزل

سوف تظهر لك إستفسارات قم بإجابتها بإختيار نعم او لا .

قم بإدخال البيانات الخاصة بحسابك البنكي وبيانات العقارات.

بعد الإنتهاء من إدخال البيانات المطلوبة قم بالتأكد من صحتها ومراجعتها جيدا .

ثم قم بالنقر على “الإقرار والتعهد للحفظ” .

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

أول خطوة هى تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن.

أول خطوة هى تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن. قم بإختيار الحاسبة التقديرية .

قم بإدخال عدد الأشخاص فى العائلة إبتداء من سن 18 عام فما فوق .

قم بإدخال الأشخاص الذي يبلغ عمرهم أقل من 18 عام إن وجدوا .

ثم قم بإدخال المجموع الكلي لدخل الأسرة .

سوف تظهر لك الحاسبة التقديرية وقسمة المبلغ المستحق للدعم .

رقم حساب المواطن الجديد