طريقة التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية عبر qiyas.sa

يسعي اختبار قياس إلى تحقيق القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال إدراك العلاقات المنطقية، والقدرة على فهم المقروء، والقدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، بجانب الاستنتاج والقياس، وقد أكد المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التعليم العالي للمملكة العربية السعودية بأنه سيتم إعلان نتائج قياس qiyas يوليو2019 بعد الانتهاء من رصد نتائج الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة بالقسم العلمي و الأدبي، ويُعتبر اختبار القدرات العامة معيار دقيق لمساعدة الجهات التعليمية على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات فيما بعد الثانوية العامة، كما أنه يُعتبر مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية.

تقسم أسئلة القياس إلى:

10 % أسئلة جبرية. 18 % أسئلة تحليلية وإحصائية. 18 % أسئلة مقارنة. 36 % أسئلة حسابية. 18 % أسئلة هندسية.

أنواع اختبارات قياس

الجزء الكمي: يعتمد على القياس والاستنتاج وحل المسائل من خلال معلومات بسيطة، وتدخل فيه الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات حسب التخصصات علمي أو أدبي. الجزء اللفظي: ويشمل استيعاب المقروء عن طريق فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها.

وللتسجيل فى كافة الاختبارت الخاصة بمركز قياس يجب عليك تسجيل الدخول على موقع قياس من أجل اجتيار أختبارات القدرات العامة المعرفية، وللاستفسار الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline، ويهدف مركز قياس إلى رفع نسبة الاستعداد المعرفي والنفسيي لدى المتقدمين لاختبار القدرات العامة.